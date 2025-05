Na mira do Porto, meia aceita redução salarial para enfrentar Palmeiras no Mundial

Adversário do Palmeiras na estreia do Mundial de Clubes, o Porto está próximo de anunciar um novo reforço para a disputa da competição continental. Trata-se do meio-campista Gabri Veiga, atualmente no Al-Ahli, da Arábia Saudita.

André Villas-Boas, presidente do clube português, afirmou recentemente em entrevista que as negociações com o jogador estão avançadas. Veiga estaria disposto a abrir mão de aproximadamente 90% de seus vencimentos mensais para retornar ao futebol europeu.

- Gostaríamos muito de contar com ele para o Mundial. O jogador mostrou a sua vontade e abdica de mais de 90% do salário para jogar pelo Porto. Tudo isto é louvável na carreira de um esportista, que normalmente tem muitas opções de ganho financeiro com as transferências - afirmou o presidente.

Na última temporada, Gabri Veiga disputou 51 partidas oficiais, sendo 41 delas como titular, com 10 gols e sete assistência. Reserva na final, o meia espanhol entrou no decorrer da partida diante do Kawakasi Frontale, do Japão, que garantiu o título da Champions League Asiática.

Palmeiras e Porto se enfrentam na estreia do Mundial de Clubes

Sorteado no Grupo A, o Palmeiras estreia na competição contra o Porto. O duelo será no dia 15 de junho, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Na sequência, a equipe comandada por Abel Ferreira enfrenta o Al Ahly, do Egito, no mesmo estádio.

Na última rodada da fase de grupos, o Verdão viaja até a Flórida para encarar o Inter Miami, de Lionel Messi, no Hard Rock Stadium. Caso avance às oitavas de final, o Palmeiras enfrentará um dos classificados do Grupo B, que conta com Atlético de Madrid, Botafogo, PSG e Seattle Sounders.