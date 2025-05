Palmeiras tem retorno de Abel, mas desfalques de titulares no Brasileirão

O Palmeiras voltará a contar com a presença de Abel Ferreira no banco de reservas para as partidas do Brasileirão. Após cumprir dois jogos de suspensão, contra Red Bull Bragantino e Flamengo, o técnico retorna no duelo com o Cruzeiro, o último antes da viagem aos Estados Unidos, onde o clube disputará o Mundial de Clubes.

Apesar do retorno do comandante, o Verdão não contará com a dupla de zaga titular. O capitão Gustavo Gómez e Murilo cumprem suspensão neste domingo e serão desfalques para a comissão técnica em Belo Horizonte.

Com isso, a tendência é que Micael e Bruno Fuchs, contratados na última janela de transferências, formem a dupla de defesa titular. Já Naves, sem espaço desde o início do Paulistão, corre por fora na disputa.

O duelo marca o último compromisso do Verdão em solo brasileiro. Assim como Flamengo, Botafogo e Fluminense, o Palmeiras finaliza a preparação para o Mundial. A delegação viaja para a Carolina do Norte no dia 9 de junho, enquanto os atletas convocados para a Data Fifa se juntam ao grupo dois dias depois, com o apoio da aeronave da presidente Leila Pereira.

Estêvão, atacante do Palmeiras, irá realizar sua última partida de Brasileirão antes de se transferir para o Chelsea, da Inglaterra (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Provável escalação do Palmeiras

Portanto, a provável escalação do Palmeiras para o duelo com o Cruzeiro tem: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Allan (Mauricio); Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

As equipes se enfrentam na próximo domingo (1º), no Mineirão, pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola em Belo Horizonte a partir das 19h30 (de Brasília).