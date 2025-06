Palmeiras aposta em Estêvão, invencibilidade e elenco reforçado para seguir na liderança

O Palmeiras enfrenta o Cruzeiro neste domingo (1º), no Mineirão, com a missão de permanecer na liderança do Brasileirão. Para isso, aposta em dois pontos fortes da equipe na temporada, além do brilho de Estêvão, que se despede dos gramados do país.

continua após a publicidade

+ Na mira do Porto, meia aceita redução salarial para enfrentar Palmeiras no Mundial

O jovem atacante foi o principal destaque da vitória por 6 a 0 sobre o Sporting Cristal, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores. Em sua última partida no Allianz Parque, marcou um gol, deu uma assistência e deixou o campo ovacionado pela torcida.

Até o momento, a equipe comandada por Abel Ferreira tem 100% de aproveitamento como visitante no Campeonato Brasileiro. São cinco vitórias e 15 dos 22 pontos conquistados fora de casa.

continua após a publicidade

O elenco robusto, por sua vez, será outro diferencial neste domingo. Sem Gustavo Gómez e Murilo, suspensos, a comissão técnica terá que promover alterações na linha defensiva. A tendência é que Bruno Fuchs e Micael sejam os titulares.

Ambos os jogadores chegaram na janela de transferências do início do ano, a pedido de Abel Ferreira. O treinador buscava mais opções para o setor, além de um defensor canhoto para atuar pelo lado esquerdo da zaga — seja em formações com dois ou três zagueiros.

continua após a publicidade

A bola rola no Mineirão a partir das 19h30 (de Brasília). Líder com 22 pontos, o Palmeiras depende apenas de si para seguir na ponta da tabela. Em caso de derrota, será ultrapassado pelo Cruzeiro e poderá terminar a rodada na terceira colocação, caso o Flamengo vença seu compromisso.

stêvão fará sua última partida pelo Palmeiras no Brasil antes de se transferir para o Chelsea (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras viaja rumo ao Mundial de Clubes

Após garantir vaga ao vencer a Copa Libertadores de 2021, o Palmeiras foi sorteado no Grupo A do Mundial de Clubes. A estreia está marcada para o dia 15 de junho, contra o Porto, de Portugal, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Quatro dias depois, no mesmo estádio, o Verdão enfrenta o Al Ahly, do Egito.

A última partida da fase de grupos será no dia 23, quando os comandados de Abel Ferreira encaram o Inter Miami, de Messi, no Hard Rock Stadium. Caso avance às oitavas de final, o Verdão enfrentará um dos classificados do Grupo B, que conta com Atlético de Madrid, Botafogo, PSG e Seattle Sounders.