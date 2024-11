Titular não treina e deve desfalcar Palmeiras contra o Atlético-GO; veja escalação

Abel Ferreira deve contar com ao menos um desfalque para a partida entre Palmeiras e Atlético-GO, no próximo sábado (23), pelo Campeonato Brasileiro. Substituído no início da segunda etapa da vitória sobre o Bahia, Murilo realizou atividades regenerativas na Academia de Futebol e será reavaliado pelo departamento médico antes da viagem para Goiânia.

Com isso, a tendência é que a dupla de zaga seja formada por Vitor Reis e Gustavo Gómez, que retorna ao time titular após defender a seleção do Paraguai nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

A comissão técnica, no entanto, contará com os retornos de Richard Ríos, Mayke e Estêvão, artilheiro do Brasileirão com 12 gols. O trio cumpriu suspensão por acúmulo de cartões no último compromisso do Verdão e estará novamente à disposição neste sábado (23).

É esperado que Ríos e Estêvão iniciem a partida contra o Dragão, enquanto o lateral-direito Mayke será opção no banco de reservas para o técnico Abel Ferreira.

Com dores, Murilo deve desfalcar o Palmeiras na partida contra o Atlético-GO (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Provável escalação do Palmeiras

Com isso, a provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Atlético-GO tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Aníbal Moreno Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson (Dudu), Estêvão e Rony.

Com os resultados da última rodada, o Palmeiras reduziu para dois pontos a diferença em relação ao Botafogo, líder da competição. Rivais diretos na disputa pelo título, as equipes ainda se enfrentarão nesta edição do Brasileirão, em confronto marcado para o dia 26 de novembro, no Allianz Parque.