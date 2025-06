Palmeiras equilibra ‘clima de festa’ com responsabilidades em viagem ao Mundial

O foco do Palmeiras está totalmente voltado para o Mundial. Na manhã desta segunda-feira (9), o elenco alviverde deixou o Brasil rumo à Carolina do Norte, nos Estados Unidos, onde realizará a reta final de preparação para a estreia contra o Porto, marcada para o dia 15.

+ Tudo o que você precisa saber sobre o Porto, rival do Palmeiras no Mundial de Clubes

Em resposta ao bom momento da equipe, torcedores lotaram a entrada da Academia de Futebol para apoiar os jogadores antes do embarque. O elenco saiu do centro de treinamento para agradecer o carinho da torcida.

Na sede social do clube, localizada na Rua Palestra Itália, itens especiais para a competição continental estavam à venda, como bandeiras que mesclam as cores do Palmeiras e da bandeira do Brasil, além de produtos temáticos, como o "aeroporco" — boneco de pelúcia inspirado no mascote símbolo do Verdão.

— É diferente, nunca aconteceu nada assim antes na vida do Palmeiras (Mundial de Clubes). A torcida procura, quer ter algo diferente para mostrar as cores do Palmeiras nos Estados Unidos. Última vez que vendi em tanta quantidade, foi após a Libertadores (título conquistado em 2021, contra o Flamengo) — disse Ediléia Santos.

Arredores do Allianz Parque, estádio do Palmeiras, antes do Mundial de Clubes (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Ao mesmo tempo em que vive "clima de festa" pela iminente estreia no Mundial, a diretoria, em conjunto com a comissão técnica, segue planejamento especial para a competição. Desde o início do ano, os jogadores realizam trabalhos físicos individualizados com o auxílio do Núcleo de Saúde e Performance (NSP). Caso do atacante Paulinho, que se recuperou de cirurgia na perna.

— É por isso que estamos trabalhando, para ele estar o melhor possível no Mundial. É um jogador que teve lesão grave, recuperação chata. Desde o início da temporada estamos fazendo essa gestão. Uma gestão necessária. Em termos de cronograma, depois do São Paulo, sabíamos que demoraria mais uns dias para ele se recuperar dentro dessa rotina maluca — disse o auxiliar João Martins.

Em Greensboro, cidade na Carolina do Norte escolhida como base durante o período nos Estados Unidos, o clima é de tranquilidade, longe dos holofotes da mídia e com privacidade para os ajustes finais com o elenco. Os jogadores convocados na última Data Fifa, por sua vez, se juntam ao grupo a partir do dia 11.

Na Universidade local, escolhida como sede de treinos, o Palmeiras terá à disposição um miniestádio com dois campos de treinamento, além de demais instalações.

O Verdão desembarca na noite desta segunda-feira e inicia os treinamentos na tarde seguinte. Na véspera da estreia, a delegação segue para Nova York, onde enfrentará o Porto na primeira partida da fase de grupos. Com isso, a tranquilidade do interior dará lugar ao ritmo intenso da metrópole, com todos os olhares voltados para Abel Ferreira e seu elenco.

Palmeiras no Mundial de Clubes

Após garantir vaga ao vencer a Copa Libertadores de 2021, o Palmeiras foi sorteado no Grupo A do Mundial de Clubes. A estreia está marcada para o dia 15 de junho, contra o Porto, de Portugal, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Quatro dias depois, no mesmo estádio, o Verdão enfrenta o Al Ahly, do Egito.

A última partida da fase de grupos será no dia 23, quando os comandados de Abel Ferreira encaram o Inter Miami, de Messi, no Hard Rock Stadium. Caso avance às oitavas de final, o Verdão enfrentará um dos classificados do Grupo B, que conta com Atlético de Madrid, Botafogo, PSG e Seattle Sounders.

Lista de relacionados do Palmeiras

Goleiros: Weverton, Marcelo Lomba e Mateus;

Zagueiros: Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs, Micael, Naves e Benedetti;

Laterais: Giay, Marcos Rocha, Mayke, Piquerez e Vanderlan;

Meio-campistas: Aníbal Moreno, Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Richard Ríos, Raphael Veiga, Mauricio, Allan e Felipe Anderson;

Atacantes: Estêvão, Facundo Torres, Paulinho, Flaco López, Luighi, Thalys e Vitor Roque.