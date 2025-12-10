Torcedores do Palmeiras definem destaques e avaliam campanha no Brasileirão

O Palmeiras brigou pelos principais títulos do calendário nacional, mas encerrou a temporada com três vice-campeonatos (Campeonato Paulista, Brasileirão e Copa Libertadores) e terminou o ano sem conquistas pela primeira vez desde a chegada de Abel Ferreira, no fim de 2020.

continua após a publicidade

+ Palmeiras intensifica tratamento de lesionados e define programação para 2026

Ao todo, o Palmeiras entrou em campo em 76 oportunidades por cinco competições distintas, com 45 vitórias, 16 empates e 15 derrotas. Foram 131 gols marcados e 61 sofridos, com saldo positivo de 70.

Em pesquisa realizada pelo Lance!, os torcedores elegeram os principais destaques do ano e fizeram um balanço da campanha no Brasileirão, em que o Palmeiras terminou como o vice com maior pontuação da história: 76 pontos. Confira!

continua após a publicidade

Melhor jogador do Palmeiras em 2025

Os torcedores do Palmeiras escolheram os atacantes Vitor Roque e Flaco López, artilheiros do clube no ano, além do zagueiro e capitão Gustavo Gómez como os destaques esportivos na pesquisa realizada nas redes sociais.

Entre os três, o camisa 9 venceu de forma praticamente unânime, com mais de 85% dos votos. Na sequência aparece o zagueiro, enquanto Flaco, artilheiro da equipe na Libertadores, ficou na terceira colocação.

continua após a publicidade

Allan, formado nas categorias de base, Andreas Pereira e Carlos Miguel também apareceram entre os nomes citados na pesquisa.

Vitor Roque, atacante do Palmeiras, em ação na final da Libertadores (Foto: ERNESTO BENAVIDES/AFP)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Balanço do Brasileirão

O Palmeiras disputou o título do Brasileirão até as rodadas finais, mas optou por voltar as atenções para a final da Libertadores, em Lima, contra o Flamengo. Assim, Abel Ferreira chegou a escalar uma equipe reserva diante do Grêmio, tropeçou em duelos acessíveis e viu o rival carioca abrir vantagem na tabela para conquistar o título nacional.

Sem o título brasileiro, que ampliaria a distância do Palmeiras para os demais clubes como maior campeão da competição, os torcedores avaliaram a campanha como regular. A opção "bom" aparece na segunda posição, seguida por "péssima". Poucos classificaram o desempenho como "ótimo".