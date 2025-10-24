O Palmeiras voltou a tropeçar em um confronto decisivo nesta reta final de temporada e viu a vaga na decisão da Libertadores se transformar em uma missão quase irreversível dentro do Allianz Parque. Sem poder de reação, a equipe viu a LDU abrir três gols de vantagem ainda no primeiro tempo, o mesmo número de bolas na rede que o Flamengo marcou na vitória do último fim de semana, no Maracanã.

continua após a publicidade

+ Abel justifica alterações na escalação do Palmeiras e revela lesão de Aníbal

Em comum entre as derrotas está o distanciamento na corrida por, ao menos, um título em 2025, para evitar a primeira temporada sem conquistas de Abel Ferreira desde que assumiu o comando da equipe, no final de 2020.

Dentro do cenário nacional, o Palmeiras segue líder pelos critérios de desempate, número de vitórias, mas encara o Cruzeiro, terceiro colocado e adversário direto na corrida pelo título, no domingo. O duelo acontece justamente entre as partidas diante do clube equatoriano, que chegará a São Paulo com ampla vantagem e favoritismo.

continua após a publicidade

Em 60 partidas de Libertadores, Abel Ferreira sofreu apenas sua sexta derrota, apesar de ser a mais elástica sob seu comando. Entre os dois títulos conquistados e apenas três eliminações na competição, o treinador terá pouco menos de uma semana para reajustar a rota internamente antes do primeiro grande desafio desta reta final de ano.

O sonho da Libertadores pode ser encerrado na próxima semana, enquanto o do Brasileirão segue até o início de dezembro. Embora dependa das próprias forças para faturar ambos os títulos, o Palmeiras vê no duelo com a LDU algo distante, mas uma possibilidade de retomar a mística do clube na competição continental, após permanecer invicto por dez partidas.

continua após a publicidade

A partida contra o Cruzeiro, por sua vez, pode ditar a tendência do Palmeiras na corrida pelo Brasileirão. Ao todo, serão mais dez partidas, seis delas longe do Allianz Parque e duas contra times do G6, ponto fraco do Verdão nesta edição.

Entre conquistas, dez ao todo desde que assumiu o time, e momentos difíceis, como as vaias dentro do Allianz Parque após a derrota para o Corinthians na Copa do Brasil, Abel Ferreira enfrenta provavelmente seu maior desafio como técnico do Palmeiras: reverter um placar de 3 a 0.

Palmeiras perdeu para a LDU por 3 a 0, fora de casa, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

A comissão técnica não terá muito tempo para trabalhar um plano de jogo para a partida de volta, além de ter o Cruzeiro como adversário nesse meio tempo, mas conta com o amplo investimento realizado para a temporada, cerca de R$ 700 milhões, e com jogadores capazes de responder e decidir dentro de campo.