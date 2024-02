- No dia em que os torcedores forem unânimes a apoiar a equipe será o dia em que eu terei feito meu trabalho no Palmeiras, eu posso ir embora. No dia que todos os torcedores olharem para todos os jogadores e verem que eles fazem o melhor que podem desde o início do ano até o fim, meu trabalho estará feito. Meu trabalho não é o que eu faço agora, mas o que eu vou deixar quando sair. Há muitos torcedores que são emocionais e têm memória curta. Prefiro valorizar os que nos apoiam. Não essas minorias. Prefiro lembrar que o Weverton pegou um pênalti quando perdíamos por 3 a 1 contra o Botafogo. Nós o admiramos. É um líder capaz de inspirar nossos jogadores. Continuo com o mesmo orgulho de ser treinador desses atletas. Falharam com a intenção de fazer o melhor que podem.