imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Palmeiras se despede do Allianz Parque distante do título do Brasileirão e com Flaco de artilheiro

Verdão encerra sua temporada de 2025 em casa e ainda sonha com títulos em 2025

IMG_8464-aspect-ratio-1024-1024
Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 22/11/2025
23:27
Allianz Parque
imagem cameraPalmeiras x Fluminense, no Allianz Parque (Foto: Rafaela Cardoso / Lance!)
O Palmeiras fez seu 31° e último jogo em casa nesta temporada. E a despedida foi longe do que os palmeirenses esperavam. Com mais de 40 mil torcedores presentes no Allianz Parque no empate sem gols com o Fluminense, na noite deste sábado (22), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time comandado por Abel Ferreira perdeu a chance de fechar o ano em casa com chave de ouro.

Com o resultado, o Verdão chegou a 70 pontos e vê o título brasileiro mais longe, já que o líder Flamengo abriu quatro de vantagem na ponta a três rodadas para o fim. Além do clima quente no Nacional, paulistas e cariocas vão se enfrentar na final da Libertadores, no próximo sábado (29), em Lima, para acirrar ainda mais a maior rivalidade do futebol nacional nos últimos anos.

No Allianz Parque, o atacante Flaco López foi quem mais balançou as redes, 11 vezes, seguido de perto pelo companheiro de ataque Vitor Roque, que tem 10 gols na arena palmeorense em 2025.

Restam, ainda, três partidas para o Palmeiras disputar no Brasileirão, todas fora de casa, contra Grêmio, Atlético-MG e Ceará, além, é claro, da decisão do torneio continenetal, no Peru.

Números do Palmeiras no Allianz Parque nesta temporada

  1. 31 jogos
  2. 19 vitórias
  3. 8 empates
  4. 4 derrotas
  5. 58 gols marcados
  6. 17 gols sofridos
  7. 17 jogos sem sofrer gol

Veja a lista de goleadores no Allianz Parque em 2025:

11 - Flaco López
10 - Vitor Roque
6 - Facundo Torres
6 - Raphael Veiga
4 - Estêvão
4 - Maurício
3 - Bruno Fuchs
2 - Andreas Pereira
2 - Felipe Anderson
2 - Lucas Evangelista
2 - Ramón Sosa
1 - Bruno Rodrigues
1 - Gustavo Gómez
1 - Luighi
1 - Murilo
1 - Paulinho
1 - Richard Ríos

* A lista de gols na arena palmeirense foi disponibilizada pelo Sofascore

Allianz Parque
Foto: Rafaela Cardoso / Lance!

