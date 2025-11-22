Torcedores se revoltam com Abel Ferreira após Palmeiras x Fluminense: 'Vergonha'

O Palmeiras amargou um empate sem gols com o Fluminense, neste sábado (22), no Allianz Parque, pela 35ª rodada do Brasileirão, e viu o Flamengo ampliar quatro pontos de vantagem na liderança do campeonato. Com o cenário, torcedores do clube paulista se revoltaram com o técnico Abel Ferreira após mais um tropeço.

continua após a publicidade

➡️ Comemoração de Arrascaeta em Flamengo x Bragantino viraliza: 'Gênio'

O resultado desaforável contra a equipe carioca faz o Alviverde ficar quatro rodadas sem vitórias no Brasileirão. Foram dois empates e duas derrotas nos últimos compromissos do campeonato.

Com a possibilidade do título nacional ir embora, os torcedores do clube paulista apontaram Abel Ferreira como o responsável da queda de rendimento. O técnico foi alvo de críticas nas redes sociais. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Como foi Palmeiras x Fluminense

Texto por: Sharon Prais

A primeira etapa foi de superioridade do Fluminense, que mesmo com menos posse de bola, conseguiu levar mais perigo ao gol do Palmeiras. Apostando em transições rápidas e na velocidade dos jogadores de ataque, o Flu teve mais volume, enquanto o time de Abel Ferreira insistiu em bolas longas e cruzamentos interceptados pela defesa tricolor.

Aos 6 minutos, Serna limpou dois marcadores e bateu prensado por Emiliano Martínez. Depois, Carlos Miguel foi testado em finalizaçoes de Everaldo e Freytes. Lima também tentou, mas bateu para fora. A melhor chance do Verdão foi somente aos 35, quando Flaco López disparou em direção ao gol de Fábio e bateu forte para a defesa do goleiro tricolor.

continua após a publicidade

O Palmeiras voltou do intervalo com outra postura e ocupou o campo de ataque nos primeiros minutos, tendo oportunidades de bola parada em faltas próximas da área e escanteios. O Flu começou a crescer perto dos 10 minutos e teve boa chance em bola enfiada de Martinelli para Nonato, que bateu travado. No lance seguinte, Canobbio, de fora da área, encheu o pé e acertou a parte interna da trave e ficou perto de inaugurar o marcador.

O Tricolor seguiu em cima da meta de Carlos Miguel e voltou a ameaçar em jogada trabalhada que caiu nos pés de Everaldo, mas o camisa 9 pegou mal de canhota. Fuentes também arriscou para a defesa do goleiro palmeirense. Aos 24, foi a vez do Verdão, com Vitor Roque, chegar ao ataque, mas bateu para fora.

Incendiados pelos mais de 40 mil palmeirenses no Allianz, os donos da casa melhoraram e tiveram chance perigosa com Flaco López, que foi fominha e bateu travado pela marcação. Aos 40, Veiga fez finta de corpo e chutou pro gol, mas Bernal desviou para escanteio.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas