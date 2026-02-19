O Palmeiras evita nos bastidores assumir papel de favorito diante do Capivariano, apesar da disparidade financeira entre as equipes. Para garantir a classificação e seguir em busca do título do Campeonato Paulista, o clube aposta em diferentes fatores, além de manter decisões que asseguraram à equipe a segunda melhor campanha na primeira fase.

continua após a publicidade

+ Mauricio detalha cidadania paraguaia e aposta em rendimento no Palmeiras para ir à Copa

A principal novidade será o retorno de Abel Ferreira à beira do gramado. O técnico cumpriu suspensão no empate por 1 a 1 com o Guarani e volta para a fase eliminatória do Campeonato Paulista. O auxiliar João Martins foi o responsável por substituí-lo e acabou expulso nos minutos finais após confusão com o banco de reservas adversário.

Por possuir melhor campanha em relação ao Capivariano, o Palmeiras terá a vantagem do mando de campo nas quartas de final. A partida será disputada na Arena Barueri, às 20h30 (de Brasília), com ingressos a partir de R$ 20.

continua após a publicidade

O Alviverde segue sem poder utilizar o Allianz Parque, que passa por reformas para a troca e modernização do gramado sintético desde o término da última temporada. A expectativa é de que o estádio seja liberado no início de março e esteja à disposição em uma eventual decisão do estadual, caso a equipe avance até a final.

Comissão vê Palmeiras perto do ideal e busca integrar contratação

Com a pré-temporada reduzida em razão da paralisação para a Copa do Mundo no meio do ano, o Palmeiras contou com menos de uma semana de preparação antes da estreia em 2026, contra a Portuguesa, no dia 10 de janeiro.

continua após a publicidade

Diante desse cenário, a comissão promoveu ajustes físicos de forma gradual ao longo dos compromissos e adotou a alternância entre os jogadores nas rodadas iniciais, como forma de preservar o elenco. Em entrevista coletiva, o auxiliar João Martins indicou que o grupo precisaria de aproximadamente cinco semanas para alcançar o condicionamento considerado ideal.

O prazo, por sua vez, coincide com o início das eliminatórias do Paulistão. Atualmente, Abel Ferreira conta com uma equipe titular consolidada, com eventuais ajustes pontuais, como a dupla de zaga do capitão Gustavo Gómez e no setor ofensivo, que pode ter variações entre Ramón Sosa e Allan.

Agora, Abel Ferreira terá o trabalho de incorporar Jhon Arias, segunda contratação mais cara da história, ao grupo. O colombiano deve iniciar seu trajetória como reserva, mas a tendência é que ganhe a titularidade ao longo do tempo. Assim, Mauricio e Allan aparecem como os principais cotados para deixar o time.

Arias, segunda contratação do Palmeiras na janela de transferências, em treinamento do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Outra contratação do Palmeiras nesta janela já está plenamente adaptada ao novo clube. Em janeiro, Marlon Freitas deixou o Botafogo para reforçar a equipe alviverde em negociação de aproximadamente R$ 32 milhões.

O volante não precisou de período de adaptação e conquistou espaço na formação comandada por Abel Ferreira, assumindo a função de primeiro homem de meio-campo. O setor perdeu Aníbal Moreno, negociado com o River Plate, e viu Bruno Fuchs atuar improvisado diante da queda de rendimento de Emiliano Martínez.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

🍀Aposte na vitória do Palmeiras nas quartas do Paulistão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.