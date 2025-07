Post de ex-esposa viraliza em meio a má fase de Vitor Roque no Palmeiras

Um vídeo da ex-mulher do Vitor Roque do Palmeiras, Dayana Lins, viralizou nas redes sociais por, supostamente, se tratar de uma indireta para o jogador. No tiktok, a influenciadora publicou uma gravação falando sobre karma e internautas apontaram que a postagem seria destinada a Roque, que vive má fase no Verdão. O ex-casal se divorciou em janeiro de 2025, após polêmicas.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No tiktok pessoal, Dayana publica vídeos constantemente, mas, recentemente, um chamou atenção por ser relacionado pelo público ao ex-marido, camisa 9 do Palmeiras. Na filmagem, a brasileira dubla o trecho de uma música em inglês que diz `Eu vou te mostrar qual é a sensação´ com a legenda `o Karma não existe´.

Na rede social X (antigo twitter), internautas apontaram que a jovem mandou uma indireta para Roque, já que o jogador vive péssimo momento no Palmeiras.

continua após a publicidade

Contratado em fevereiro de 2025 como promessa absoluta do Palmeiras, Vitor Roque não está em seu melhor momento na carreira. O brasileiro vem perdendo chances importantes nas últimas partidas e não marca há dez jogos. O camisa 9 balançou as redes apenas três vezes em 25 jogos pelo clube.

➡️Palmeiras: Vitor Roque vive seca de gols que já assombrou outros atacantes

Quando chegou ao time paulista, Roque já não estava mais com Dayana. O ex-casal se divorciou em janeiro de 2025, após pouco mais de um ano de casamento. Na época, Dayane publicou um desabafo sobre o desgaste do relacionamento e descreveu situações de impotência, como precisar de autorização para comprar ração para os cachorros ou até mesmo para comer em sua própria casa.

continua após a publicidade

Relembre desabafo de Dayane sobre casamento turbulento com Vitor Roque

Em janeiro de 2025, poucos dias antes do divórcio, Dayana Lins fez um desabafo forte nas redes sociais sobre as adversidades enfrentadas em seu casamento com Vitor Roque. A jovem, que se casou no final de 2023 (após um namoro que começou em julho do mesmo ano), compartilhou que deixou a própria casa, faculdade e trabalho para estar com o marido na Espanha, onde enfrentou desafios inesperados.

Dayana expressou sua expectativa de encontrar companheirismo, empatia e amor no casamento com Vitor Roque, mas se deparou com a falta de sensibilidade e empatia das pessoas ao seu redor. Veja:

- Como a maioria sabe, eu me casei no final de 2023, ainda continuo casada e, como todas as meninas — pelo menos creio eu — têm essa ideia de que, depois que você casa, você busca companheirismo, empatia, amor, filhos, construir uma família. Eu, acreditando, deixei tudo para trás: a casa dos meus pais, minha faculdade, meu trabalho. Mudei de país para acompanhar a vida dele. E toda mudança vem acompanhada de um certo desconforto, né? - disse a esposa de Vitor Roque.

- É importante não se encontrar, por exemplo, em uma situação onde você precise perguntar se pode comer algo que está dentro da geladeira da sua própria casa ou se sentir impotente por não ter como sair para comprar ração para os cachorros e ter que pedir para terceiros fazerem isso. Resumidamente, é algo que eu me sinto na obrigação de compartilhar: se você tinha uma vida antes de um relacionamento, não deixe tudo para trás - desabafou.