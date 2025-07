Torcedores do Palmeiras ‘invadem’ anúncio de Danilo no Botafogo e lamentam: ‘Inveja’

Uma forte 'dor de cotovelo' atingiu em alguns torcedores do Palmeiras após o anúncio da contratação do volante Danilo pelo Botafogo, na última sexta-feira (18). Cria das categorias de base do Alviverde, o jogador de 24 anos estava no Nottingham Forest, da Inglaterra, ele assina com o Glorioso até julho de 2029. Na web, os palmeirenses lamentaram a negociação.

Rivais nacionais nas últimas temporadas, Botafogo e Palmeiras tiveram mais um embate, este, desta vez, no mercado da bola. Revelado pelo Palmeias, Danilo foi vendido para o Nottingham Forest em janeiro de 2023 por 18 milhões de euros (cerca de R$ 100 milhões). No Verdão, levantou troféus de campeão paulista, brasileiro, da Copa do Brasil, duas vezes da Libertadores e da Recopa Sul-Americana. Pouco mais de dois anos depois, o volante, xodó alviverde, é anunciado pelo Alvinegro.

Danilo é o novo reforço do Botafogo (Foto: Divulgação/Botafogo)

Nas redes sociais, muitos palmeirenses lamentaram o acerto do jogador com o Botafogo. Confira algumas das reações:

Danilo chega ao Botafogo como reposição à saída de Gregore, negociado com o Al-Rayyan, do Catar, onde irá reencontrar o técnico Artur Jorge. O volante se despediu no empate sem gols com o Vitória, no Nilton Santos, na última quarta-feira (16).

As negociações entre Botafogo e Forest foram mais um passo da relação estreita de John Textor e Evangelos Marinakis. Antes, o Glorioso havia vendido o atacante Igor Jesus e o zagueiro Jair, então destaques da temporada.