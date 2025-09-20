Fortaleza visita o Palmeiras pela Série A; veja provável escalação

O Fortaleza visita o Palmeiras neste sábado (20), às 21h (de Brasília), pela 24ª rodada do Brasileirão. Em seu segundo jogo pelo Tricolor, o técnico Martín Palermo terá desfalques importantes.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Uma das baixas está no gol. João Ricardo, titular no triunfo por 2 a 0 sobre o Vitória, apresentou tendinite no ombro direito e não foi relacionado para o embate. O provável substituto na escalação do Fortaleza é Helton Leite, recentemente contratado pelo clube.

O lateral-direito Tinga e o zagueiro Marcelo Benevenuto também estão no departamento médico. Ainda na defesa, o zagueiro Benjamín Kuscevic não apareceu entre os relacionados. O volante Lucas Sasha, por sua vez, voltou ao time.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras apresenta vantagem contra o Fortaleza em casa; veja

Treino do Fortaleza (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

Sem atuar desde abril, Moisés segue em transição após uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Com isso, o atacante não estará disponível neste sábado.

Dessa forma, uma provável escalação do Fortaleza contra o Palmeiras é: Helton Leite; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Pierre (Lucas Sasha), Matheus Pereira e Lucca Prior; Pikachu (Pochettino), Lucero e Breno Lopes.

continua após a publicidade

Fortaleza ainda não venceu como visitante na Série A

O Fortaleza segue em busca da sua primeira vitória como visitante nesta edição de Campeonato Brasileiro. A campanha do Tricolor longe de seus domínios inclui quatro empates e seis derrotas, com seis gols marcados e 18 sofridos. Sem grande desempenho em casa, como aconteceu em outros anos, o time está no Z4 do torneio.

➡️ Fortaleza busca primeira vitória como visitante neste Brasileirão

Tais números colocam o Fortaleza como o pior visitante da competição. O Juventude, que também soma quatro pontos nessas condições, está acima no desempate por ter um resultado positivo. Além do Tricolor, somente o Vitória ainda não triunfou fora de casa.