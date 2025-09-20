De olho na liderança, o Palmeiras recebe o Fortaleza neste sábado (20/9), às 21h (horário de Brasília). O confronto no Allianz Parque é válido pela 24ª rodada da competição.

A partida é marcada pelo desequilíbrio entre as equipes. Isso porque, de um lado, está o Palmeiras, com uma invencibilidade de oito partidas. Do outro, vem um Fortaleza que ainda não conseguiu vencer fora de casa neste Campeonato Brasileiro.

Este cenário faz com que seja possível explorar diversas opções de apostas. Com isso, confira a seguir alguns mercados e odds das melhores casas de apostas esportivas.

Quem vai vencer?

➡️ Palmeiras, com odds* de 1.37 na Betano;

➡️ Empate, com odds* de 4.90 na Superbet;

➡️ Fortaleza, com odds* de 10.00 na bet365.

As odds acima indicam que o favoritismo está todo com o Palmeiras. Quem apostar R$10 na vitória do clube mandante, por exemplo, pode ter um retorno de R$13,70.

Esse é um cenário esperado pelo fato de o Alviverde ter vencido seis dos últimos oito jogos e empatado os outros dois.

Aposta em gols

➡️ Palmeiras: mais de 1,5 gols, com odds* de 1.50 na bet365.

A superioridade do Palmeiras faz com que a aposta no número de gols do clube seja uma alternativa. Neste caso, é possível ter retorno de R$15 com a aposta de R$10, por exemplo.

Com o palpite, o Alviverde tem que marcar pelo menos dois gols no Fortaleza. A equipe paulista alcançou este número em duas das últimas quatro apresentações.

Histórico do confronto

➡️ Ambos marcam: sim, com odds* de 2.20 na Betano.

Os encontros recentes entre Palmeiras e Fortaleza tiveram placares variados. No entanto, um ponto em comum é que ambos marcam. Quatro dos últimos cinco duelos terminaram com os dois times balançando as redes.

Neste recorte recente, o Palmeiras levou a melhor em duas oportunidades, contra uma vitória do Fortaleza. Outras duas partidas terminaram empatadas.

Palmeiras vai ser campeão?

➡️ Palmeiras, com odds* de 2.60 na bet365

O Palmeiras entra na rodada como o segundo mais cotado ao título do Campeonato Brasileiro. Em caso de conquista, o retorno é de R$26 para cada R$10 apostados, por exemplo.

Na 3ª colocação do Brasileirão, com 46 pontos, a equipe tem quatro a menos que o líder Flamengo. O Rubro-negro, inclusive, aparece como o mais cotado no momento.

Apesar da distância, vale considerar que o Palmeiras ainda tem uma partida a menos que o rival carioca. Os dois times ainda se enfrentam no 2º turno. Portanto, o Alviverde precisa apenas das próprias forças para ficar com a taça.

Onde assistir?

A partida entre Palmeiras x Fortaleza, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão pelo SporTV e pelo Premiere.

*Todas as odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 19/09/2025. Visite o site oficial.