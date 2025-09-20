Contratações viram trunfo do Palmeiras para lidar com calendário e seguir na luta por títulos
Verdão mantém vivo sonho do tetra na Libertadores ao mesmo tempo que duela com Flamengo e Cruzeiro pelo título do Brasileirão
As 12 contratações realizadas pelo Palmeiras serão fundamentais para as pretensões de títulos nesta temporada. Após um 2024 aquém do esperado no aspecto esportivo, com eliminações precoces na Copa do Brasil e na Libertadores, a diretoria, em conjunto com a comissão técnica, entendeu que era hora de ajustar o planejamento e promover mudanças em um elenco que marcou uma das fases mais vitoriosas da história alviverde.
Vivo em duas competições, o Palmeiras terá a missão de rodar o elenco na reta final da temporada, tarefa que será facilitada com a chegada dos reforços. Ao todo, foram contratados jogadores para todas as posições, e apenas Paulinho, destaque do clube no Mundial, segue fora de combate por conta da cirurgia na perna.
No Brasileirão, a equipe comandada por Abel Ferreira ocupa atualmente a terceira colocação na tabela, atrás de Cruzeiro e Flamengo, que têm mais partidas disputadas. Já na Libertadores, venceu o jogo de ida das quartas de final contra o River Plate por 2 a 1, com gols do capitão Gustavo Gómez e do atacante Vitor Roque.
Com esse resultado, retorna a São Paulo com a vantagem de jogar pelo empate no Allianz Parque para seguir sonhando com o tetracampeonato. Em caso de derrota por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.
Entre viagens continentais em busca da glória eterna e compromissos pelo campeonato nacional, o Palmeiras contará com a força de um elenco renovado. A postura adotada pela diretoria na última janela de transferências, por sua vez, se mostra acertada: jogadores jovens, com potencial de revenda futura e capacidade de entrega imediata dentro de campo.
Entre os nomes que chamam atenção estão o lateral-direito Khellven, o atacante Vitor Roque e o meia Andreas Pereira, que, apesar de estar próximo dos 30 anos, continua no radar de clubes europeus e aceitou o desafio de vestir a camisa alviverde com o objetivo de garantir uma vaga na Seleção Brasileira para a próxima Copa do Mundo.
