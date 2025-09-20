menu hamburguer
Palmeiras

Contratações viram trunfo do Palmeiras para lidar com calendário e seguir na luta por títulos

Verdão mantém vivo sonho do tetra na Libertadores ao mesmo tempo que duela com Flamengo e Cruzeiro pelo título do Brasileirão

Abel Ferreira antes de River Plate x Palmeiras pela Libertadores (Foto: Juan MABROMATA / AFP)
imagem cameraAbel Ferreira antes de River Plate x Palmeiras, pela Libertadores (Foto: Juan MABROMATA / AFP)
Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024Vitor Coelho Palhares
Setorista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 20/09/2025
05:30
  • Matéria
  • Mais Notícias

As 12 contratações realizadas pelo Palmeiras serão fundamentais para as pretensões de títulos nesta temporada. Após um 2024 aquém do esperado no aspecto esportivo, com eliminações precoces na Copa do Brasil e na Libertadores, a diretoria, em conjunto com a comissão técnica, entendeu que era hora de ajustar o planejamento e promover mudanças em um elenco que marcou uma das fases mais vitoriosas da história alviverde.

+ Paulinho atualiza recuperação após cirurgia e projeta volta ao Palmeiras: ‘Muita cautela’

Vivo em duas competições, o Palmeiras terá a missão de rodar o elenco na reta final da temporada, tarefa que será facilitada com a chegada dos reforços. Ao todo, foram contratados jogadores para todas as posições, e apenas Paulinho, destaque do clube no Mundial, segue fora de combate por conta da cirurgia na perna.

No Brasileirão, a equipe comandada por Abel Ferreira ocupa atualmente a terceira colocação na tabela, atrás de Cruzeiro e Flamengo, que têm mais partidas disputadas. Já na Libertadores, venceu o jogo de ida das quartas de final contra o River Plate por 2 a 1, com gols do capitão Gustavo Gómez e do atacante Vitor Roque.

Com esse resultado, retorna a São Paulo com a vantagem de jogar pelo empate no Allianz Parque para seguir sonhando com o tetracampeonato. Em caso de derrota por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.

Entre viagens continentais em busca da glória eterna e compromissos pelo campeonato nacional, o Palmeiras contará com a força de um elenco renovado. A postura adotada pela diretoria na última janela de transferências, por sua vez, se mostra acertada: jogadores jovens, com potencial de revenda futura e capacidade de entrega imediata dentro de campo.

Andreas Pereira foi a última das 12 contratações do Palmeiras para a atual temporada (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Entre os nomes que chamam atenção estão o lateral-direito Khellven, o atacante Vitor Roque e o meia Andreas Pereira, que, apesar de estar próximo dos 30 anos, continua no radar de clubes europeus e aceitou o desafio de vestir a camisa alviverde com o objetivo de garantir uma vaga na Seleção Brasileira para a próxima Copa do Mundo.

