As 12 contratações realizadas pelo Palmeiras serão fundamentais para as pretensões de títulos nesta temporada. Após um 2024 aquém do esperado no aspecto esportivo, com eliminações precoces na Copa do Brasil e na Libertadores, a diretoria, em conjunto com a comissão técnica, entendeu que era hora de ajustar o planejamento e promover mudanças em um elenco que marcou uma das fases mais vitoriosas da história alviverde.

continua após a publicidade

+ Paulinho atualiza recuperação após cirurgia e projeta volta ao Palmeiras: ‘Muita cautela’

Vivo em duas competições, o Palmeiras terá a missão de rodar o elenco na reta final da temporada, tarefa que será facilitada com a chegada dos reforços. Ao todo, foram contratados jogadores para todas as posições, e apenas Paulinho, destaque do clube no Mundial, segue fora de combate por conta da cirurgia na perna.

No Brasileirão, a equipe comandada por Abel Ferreira ocupa atualmente a terceira colocação na tabela, atrás de Cruzeiro e Flamengo, que têm mais partidas disputadas. Já na Libertadores, venceu o jogo de ida das quartas de final contra o River Plate por 2 a 1, com gols do capitão Gustavo Gómez e do atacante Vitor Roque.

continua após a publicidade

Com esse resultado, retorna a São Paulo com a vantagem de jogar pelo empate no Allianz Parque para seguir sonhando com o tetracampeonato. Em caso de derrota por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.

Entre viagens continentais em busca da glória eterna e compromissos pelo campeonato nacional, o Palmeiras contará com a força de um elenco renovado. A postura adotada pela diretoria na última janela de transferências, por sua vez, se mostra acertada: jogadores jovens, com potencial de revenda futura e capacidade de entrega imediata dentro de campo.

continua após a publicidade

Andreas Pereira foi a última das 12 contratações do Palmeiras para a atual temporada (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Entre os nomes que chamam atenção estão o lateral-direito Khellven, o atacante Vitor Roque e o meia Andreas Pereira, que, apesar de estar próximo dos 30 anos, continua no radar de clubes europeus e aceitou o desafio de vestir a camisa alviverde com o objetivo de garantir uma vaga na Seleção Brasileira para a próxima Copa do Mundo.