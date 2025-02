Seleção Brasileira: dupla do Palmeiras é convocada para pré-lista

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na tarde desta sexta-feira (28), a lista dos pré-convocados para os dois próximos jogos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O goleiro Weverton e o atacante Estêvão foram os atletas do Palmeiras selecionados pelo técnico Dorival Júnior.

A lista oficial será divulgada no dia 7 de março, próxima sexta-feira, na sede da CBF. No total, 23 jogadores serão convocados. Os jogos contra a Colômbia e a Argentina acontecerão, respectivamente, nos dias 20 e 25 de março.

Presente no último ciclo, liderado por Tite, Weverton foi um dos três goleiros selecionados para participar da Copa do Mundo do Catar. Já Estêvão foi convocado pela primeira vez em 2024 e disputa posição com outros nomes no ataque.

Estêvão e Weverton, do Palmeiras, aparecem na pré-lista da Seleção brasileira (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

Veja a lista de pré-convocados da Seleção Brasileira

GOLEIROS

Alisson - Liverpool (ING)

Bento - Al-Nassr (SAU)

Ederson - Manchester City (ING)

Hugo Souza - Corinthians

Lucas Perri - Lyon (FRA)

Weverton - Palmeiras

ZAGUEIROS

Alexsandro - Lille (FRA)

Beraldo - Paris Saint-Germain (FRA)

Danilo - Flamengo

Fabrício Bruno - Cruzeiro

Gabriel Magalhães - Arsenal (ING)

Léo Ortiz - Flamengo

Marquinhos - Paris Saint-Germain (FRA)

Murillo - Nottingham Forest (ING)

LAterais

Abner - Lyon (FRA)

Alex Sandro - Flamengo

Alex Telles - Botafogo

Dodô - Fiorentina (ITA)

Douglas Santos - Zenit (RUS)

Guilherme Arana - Atlético-MG

Vanderson - Monaco (FRA)

Wesley - Flamengo

MEIO-CAMPISTAS

Alisson - São Paulo

André - Wolverhampton (ING)

Andreas Pereira - Fulham (ING)

Andrey Santos - Strasbourg (FRA)

Bruno Guimarães - Newcastle (ING)

Éderson - Atalanta (ITA)

Gerson - Flamengo

João Gomes - Wolverhampton (ING)

Joelinton - Newcastle (ING)

Lucas Moura - São Paulo

Lucas Paquetá - West Ham (ING)

Matheus Cunha - Wolverhampton (ING)

Neymar Jr. - Santos

Oscar - São Paulo

ATACANTES

Antony - Real Betis (ESP)

Bruno Henrique - Flamengo

Endrick - Real Madrid (ESP)

Estevão - Palmeiras

Gabriel Martinelli - Arsenal (ING)

Galeno - Al-Ahli (SAU)

Igor Jesus - Botafogo

Igor Paixão - Feyenoord (HOL)

João Pedro - Brighton (ING)

Luiz Henrique - Zenit (RUS)

Raphinha - Barcelona (ESP)

Rodrygo - Real Madrid (ESP)

Samuel Lino - Atlético de Madrid (ESP)

Savinho - Manchester City (ING)

Vinicius Jr. - Real Madrid (ESP)

Yuri Alberto - Corinthians

