Saída de Estevão pode abrir vaga para Dudu e Felipe Anderson no Palmeiras

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 18/07/2024 - 11:41 • São Paulo

A possível lesão do jovem Estevão nesta quarta-feira (17), no Engenhão, assustou a torcida palmeirense que viu o melhor jogador do Verdão no Campeonato Brasileiro sair com um grande incômodo no tornozelo direito.

Estevão deve fazer algum exame de imagem para verificar a gravidade do trauma, mas sua presença no jogo diante do Cruzeiro é incerta, o que abriria vaga para Abel Ferreira testar novos nomes como titular do Verdão.

Felipe Anderson é o principal nome que pode ganhar vaga, uma vez que já está muito acostumado a jogar pela ponta direita, já na ponta esquerda, Dudu brigará por vaga com Rony, uma vez que o camisa 10 está atuando fora de posição nas últimas partidas do alviverde.

A saída de Estevão fará com que Abel Ferreira tenha que remanejar o principal ponto forte ofensivo do Palmeiras, que enfrentará um Cruzeiro embalado no Allianz Parque.

Além de Felipe Anderson, outro jogador que pode voltar a ganhar chance como titular do Palmeiras é o volante Zé Rafael, que está recuperado de lesão e pode jogar ao lado de Aníbal Moreno.

O Palmeiras terá somente uma única atividade com o elenco completo antes de receber o Cruzeiro no próximo sábado (20), no Allianz Parque.