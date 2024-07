Facincani cobra Abel Ferreira por não utilização de jogador no Palmeiras: ‘Sem sentido’

Facincani criticou Abel Ferreira por não utilizar o lateral Mayke (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/07/2024 - 04:00 • São Paulo (SP)

O Palmeiras foi derrotado pelo Botafogo por 1 a 0 na última quarta-feira (17) e viu o adversário se isolar na liderança do Campeonato Brasileiro. Após o jogo no Nilton Santos, o jornalista Felippe Facincani cobrou o técnico Abel Ferreira por não utilizar o lateral-direito Mayke. Em canal no Youtube, o comentarista criticou o titular da posição, Marcos Rocha.

- Falta alguém para perguntar porquê o Mayke é banco? Quais os últimos laterais convocados para a Seleção? Vanderson, Yan Couto, Emerson Royal e Danilo. O Mayke é pior que algum deles? E aí a pergunta para o Abel seria a seguinte: "Por que um lateral considerado por muitos com perfil de selecionável para o Brasil é banco no Palmeiras?". Não faz o menor sentido - começou Facincani.

- Se o Estevão, que é o principal jogador, está marcado por três jogadores, porque não tem lateral que faça ultrapassagem, alguma coisa está errada. É impressionante como isso só acontece quando o Marcos Rocha está em campo. Estamos em 2024. Quando ele desponta para o futebol, era 2012/2013. Ninguém aguenta mais um ex-atleta em campo. O Mayke tem que jogar do início até aguentar - completou.

Com a derrota, o Palmeiras segue na vice-liderança com 33 pontos e viu o Botafogo ampliar sua vantagem na liderança e chegar aos 36 pontos. No sábado (20), o Alviverde recebe o Cruzeiro em busca de uma reabilitação no Brasileirão.