Ana Thaís compara jovens de Botafogo e Palmeiras no jogo, e aponta melhor: ‘Prevaleceu’

Escrito por Lance! • Publicada em 18/07/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo venceu o Palmeiras por 1 a 0 no Nilton Santos, na última quarta-feira (17), e disparou na liderança do Brasileirão. Comentarista do jogo na Globo, Ana Thaís Matos comparou o desempenho de Estevão e Luiz Henrique na partida. Segundo a jornalista, o jogador do Alvinegro teve maior destaque.

- Tem bons duelos individuais de jogadores nesse jogo. O Luiz Henrique gosta de ir para o 1 contra 1, e o Estevão também. Mas quem prevaleceu? Quem conseguiu aliar a explosão física, que é o caso do Luiz Henrique. Ele conseguiu puxar e ir mais forte no lance do gol, para ter superioridade - disse Ana.

Aos 23 anos, Luiz Henrique tem sido um dos principais jogadores do Botafogo neste Campeonato Brasileiro. O atacante fez boa jogada para cima do zagueiro Murilo e deu passe para o gol de Tiquinho Soares. Joia do Palmeiras, Estevão, de 17 anos, deixou o campo no fim do jogo, com dores no tornozelo.