Publicada em 30/10/2024 - 08:30 • São Paulo (SP)

O palmeirense menos empolgado está com a calculadora na mão e de olho nos confrontos do time nesta reta final de Brasileirão. O Palmeiras de Abel Ferreira pode conquistar o tricampeonato brasileiro nesta temporada e, apesar de ser o vice-líder, a disputa com o Botafogo está acirrada rodada a rodada.

Atualmente, o Verdão ocupa a segunda posição na tabela de classificação, com 61 pontos, e está a três do líder Botafogo. O time paulista, além de saber muito bem como ser decisivo na reta final do Nacional, visto que tirou uma grande diferença do próprio Glorioso no ano passado, ainda conta com o confronto direto com o time carioca, fator que pode ser determinante na briga pela taça.

Segundo cálculos do departamento de matemática da UFMG, o Verdão tem 28,7% de chances de conseguir conquistar o tri em 2024. Mas, falando em números, a conta é simples, já que com 78 pontos, o time tem mais de 99% de chance de arrematar o troféu. É claro que a pontuação para ser campeão pode ser inferior e, com 75 pontos a probabilidade já é de mais de 91%, mas vale considerar uma forma segura, já que o torneio ainda está muito aberto.

Desta forma, seis vitórias ou cinco vitórias e dois empates praticamente já garantem o título ao time paulista. Para ficar 100% tranquilo e não depender de "sustos", 83 pontos é troféu na mão, ou seja, vencer os sete jogos que restam.

Sequência de jogos

32ª Rodada - Corinthians x Palmeiras - ( Fora ) - 04/11 - 20h

- Corinthians x Palmeiras - ( ) - 04/11 - 20h 33ª Rodada - Palmeiras x Grêmio - ( Casa ) - 08/11 - 21h30

- Palmeiras x Grêmio - ( ) - 08/11 - 21h30 34ª Rodada - Bahia x Palmeiras - ( Fora ) - 20/11 - Sem horário definido pela CBF

- Bahia x Palmeiras - ( ) - 20/11 - Sem horário definido pela CBF 35ª Rodada - Atlético-GO x Palmeiras - ( Fora ) - 24/11 - Sem horário definido pela CBF

- Atlético-GO x Palmeiras - ( ) - 24/11 - Sem horário definido pela CBF 36ª Rodada - Palmeiras x Botafogo - ( Casa ) - 01/12 - Sem horário definido pela CBF

- Palmeiras x Botafogo - ( ) - 01/12 - Sem horário definido pela CBF 37ª Rodada - Cruzeiro x Palmeiras - ( Fora ) - 04/12 - Sem horário definido pela CBF

- Cruzeiro x Palmeiras - ( ) - 04/12 - Sem horário definido pela CBF 38ª Rodada - Palmeiras x Fluminense - (Casa) - 08/12 - Sem horário definido pela CBF