Após o empate em 0 a 0 com o Corinthians neste domingo (3), na Neo Química Arena, o Palmeiras só volta a campo daqui a 11 dias devido à pausa para a Data Fifa. O Verdão recebe o Goiás no dia 15 de setembro (sexta-feira), às 21h30, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com quatro jogadores convocados para suas seleções, o Alviverde já divulgou a sua programação semanal durante o período sem jogos.