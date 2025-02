Saiba o que o Palmeiras precisa para se classificar no Paulistão

Agora é tudo ou nada! Restam apenas duas rodadas para o Palmeiras buscar a vaga na fase mata-mata do Campeonato Paulista. Após o empate sem gols com o São Paulo, o Verdão se complicou na tabela de classificação, já que ocupa o terceiro lugar do Grupo D, com 17 pontos. À frente, estão São Bernardo e Ponte Preta.

O time do ABC tem 22 pontos, enquanto a Macaca 19, e apenas dois se classificam. Como os times dos mesmos grupos não se enfrentam no Estadual, o Verdão precisa vencer Botafogo-SP e Mirassol, e torcer por tropeços dos adversários diretos.

Uma vitória do São Bernardo na próxima rodada, contra a Portuguesa, no Pacaembu, será o suficiente para avançar, já que tem três pontos de vantagem e duas vitórias a mais que a vice-líder do grupo. Portanto, iria pra última rodada, contra o São Paulo, com a vaga assegurada.

A Ponte, no entanto, tem jogos complicados nesta reta final: São Paulo, no Morumbis, e o Red Bull Bragantino, no Moisés Lucarelli. Por ter um menor saldo de gols, perde no critério de desempate caso o Verdão a alcance em pontos, mas avança se vencer as duas partidas.

Desta forma, se o Palmeiras vencer seu próximo desafio e a Ponte Preta não vencer o Tricolor, o time de Abel Ferreira assegura a segunda posição e vai para a última rodada dependendo apenas de suas forças para avançar.

Há, ainda, outra hipótese. Se os dois confrontos terminarem empatados, a situação se repetiria na última rodada. Se o Verdão vencer os dois últimos desafios deste Estadual, precisa torcer por um tropeço da Macaca ou que o São Bernardo perca um jogo e, no máximo, empate o outro.

Se empatar um jogo e ganhar outro, o Verdão tem que torcer para a Ponte Preta não ganhar nenhuma partida. Por fim, se o Palmeiras não vencer seus desafios, está fora da competição.

Próximos jogos

Restam duas partidas para o fim da primeira do Paulistão. Na quinta-feira (20), o Palmeiras recebe o Botafogo-SP, no Allianz Parque, às 19h30 (de Brasília). É o último jogo do Verdão na primeira fase como mandante. Na última rodada, no domingo (23), o compromisso da equipe de Abel Ferreira será contra o Mirassol, no estádio Maião.