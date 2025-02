Restam duas rodadas para o Palmeiras buscar a vaga na fase mata-mata do Campeonato Paulista. Após o empate sem gols com o São Paulo, a situação da equipe de Abel Ferreira ficou mais complicada, já que ocupa o terceiro lugar do Grupo D, com 17 pontos. À frente, estão São Bernardo e Ponte Preta. O atacante Facundo Torres comentou a situação e garantiu que o time vai brigar até o fim.

- Estamos dando tudo, trabalhando muito... a gente jogou bem hoje, mas faltou um pouco de criatividade. Acho que se a gente cria, cria, cria e não pode fazer gol, afinal, futebol se conta com gol, precisamos melhorar isso com muito trabalho e sobre a classificação, tentar até o último momento que tiver oportunidade vamos tentar fazer tudo que estiver ao nosso alcance. Estamos fazendo de tudo para isso e lamentavelmente hoje não ganhamos - afirmou o uruguaio.

Sobre as vaias da torcida após o resultado em casa, o jogador admitiu que é preciso saber lidar com a pressão, e que a torcida tem todo o direito de criticar.

- Normal, sou mais um da equipe, não importante se sou novo ou não, temos que lidar com essa pressão. A torcida tem todo o direito de criticar. Nós respeitamos muito isso, jogamos por nós e por eles também.

Próximos jogos

Restam duas partidas para o fim da primeira do Paulistão. Na quinta-feira (20), o Palmeiras recebe o Botafogo-SP, no Allianz Parque, às 19h30 (de Brasília). É o último jogo do Verdão na primeira fase como mandante. Na última rodada, no domingo (23), o compromisso da equipe de Abel Ferreira será contra o Mirassol, no estádio Maião.

