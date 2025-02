Abel lamenta lesão de Mauricio e reforça necessidade de reforços no Palmeiras

Palmeiras e São Paulo ficaram no empate por 0 a 0, neste domingo (16), pela décima rodada do Campeonato Paulista. Logo no primeiro minuto do duelo, Mauricio machucou o ombro e teve que ser substituído por Estêvão que, na ideia de Abel Ferreira, seria poupado de atuar em toda a partida.

Piquerez se pronuncia sobre vaias após empate do Palmeiras: ‘Estão certos’

Mauricio é um dos maiores destaques no começo de temporada do Verdão. O jogador marcou cinco gols e deu sete assistências. Em entrevista coletiva concedida após o empate no clássico, Abel Ferreira lamentou a lesão de seu jogador.

— Eu não tenho um plano para o imprevisto. Há duas coisas que você não controla na vida: o tempo e o imprevisto, foi o que aconteceu. Fui obrigado logo no início a ter que improvisar, não era isso que estávamos à espera, e mais do que tudo, ficamos sem o jogador que tem sido o nosso abre-latas, o nosso jogador mais criativo - disse o treinador.

O Verdão tem sofrido com lesões neste início de temporada. Flaco Lópes chegou a ser poupado no começo do torneio para recuperar a forma física após lesão, Felipe Anderson não é opção de Abel Ferreira por dores no púbis e Paulinho, grande reforço da temporada, ainda não fez sua estreia, pois se recupera de uma cirurgia de fissura óssea na canela direita. Diante disso, o treinador reforçou a importância de reforçar o elenco.

— É por isso que temos que ter um elenco maior, porque por ano não fazemos só 30 jogos ou 34, fazemos 75, 80. É fundamental o nosso elenco ter mais profundidade. Estamos a trabalhar nisso. O nosso quebra-cabeças, faltam peças e nós vamos continuar a trabalhar em cima disso, pelo menos assim espero — falou o treinador.

Treinador falou sobre a lesão de Mauricio (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Próximos jogos

Restam duas partidas para o fim da primeira do Paulistão. Na quinta-feira (20), o Palmeiras recebe o Botafogo-SP, no Allianz Parque, às 19h30 (de Brasília). É o último jogo do Verdão na primeira fase como mandante. Na última rodada, no domingo (23), o compromisso da equipe de Abel Ferreira será contra o Mirassol, no estádio Maião.