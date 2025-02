Piquerez se pronuncia sobre vaias após empate do Palmeiras: ‘Estão certos’

O empate sem gols com o São Paulo dificultou a vida do Palmeiras, que busca a classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista a duas rodadas do fim da primeira fase. Após a partida no Allianz Parque, o lateral-esquerdo Piquerez falou sobre o momento da equipe e chamou a responsabilidade para o time.

- Esses dois jogos são de total responsabilidade nossa, assim como todos os jogos. Somos um time grande, por isso a torcida reclama, estão certos. Temos que seguir focados, trabalhando para reverter e fazer seis pontos de seis para classificar - disse o uruguaio.

Com o resultado, o Verdão, que saiu vaiado de campo, chegou aos 17 pontos no Grupo D, segue fora da zona de classificação para a fase mata-mata, enquanto o Tricolor, com 16 no Grupo C, já avançou. O Palmeiras perdeu a oportunidade de igualar de encostar na Ponte Preta, segundo colocado em sua chave, que empatou em casa, contra o Botafogo-SP, no sábado (15).

— O resultado não sei se é injusto a palavra, mas tentamos até o final... Fica claro que eles vieram buscar um ponto. Fomos superiores, mas estamos tendo dificuldade na última parte para fazer o gol. Ainda temos chances de classificar, vamos lutar até o final - disse o lateral do Verdão na saída de campo.

Próximos jogos

Restam duas partidas para o fim da primeira do Paulistão. Na quinta-feira (20), o Palmeiras recebe o Botafogo-SP, no Allianz Parque, às 19h30 (de Brasília). É o último jogo do Verdão na primeira fase como mandante. Na última rodada, no domingo (23), o compromisso da equipe de Abel Ferreira será contra o Mirassol, no estádio Maião.

