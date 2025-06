Messi x ‘Messinho’: duelo entre argentino e Estêvão marca Inter Miami x Palmeiras

O confronto entre Palmeiras e Inter Miami pelo Mundial de Clubes, na próxima segunda-feira (23), não será apenas um duelo entre dois times em busca da classificação, mas também um encontro simbólico entre presente e futuro, representado por Lionel Messi e Estêvão. De um lado está o consagrado camisa 10 argentino, multicampeão e oito vezes eleito o melhor jogador do mundo. Do outro, uma das maiores promessas do futebol brasileiro, e que já carregou no apelido a comparação com o ídolo que enfrentará pela primeira vez em uma competição oficial.

A trajetória de Estêvão até aqui é marcada por talento precoce e superação de obstáculos extracampo. Nascido no interior de São Paulo, Estêvão foi criado em Belo Horizonte, cidade onde viveu por anos ao atuar nas categorias de base do Cruzeiro, o garoto que chegou ao clube com apenas 10 anos logo começou a chamar atenção, ganhando o apelido de “Messinho” pela habilidade com a bola e o estilo de jogo que lembrava o argentino.

No entanto, o envolvimento de seu nome em um episódio polêmico relacionado à venda de direitos econômicos de menores de idade acabou abreviando sua passagem pela Toca da Raposa. Em 2021, ele assinou com o Palmeiras, onde rapidamente subiu ao time profissional e virou uma das peças-chave da equipe de Abel Ferreira.

No Mundial de Clubes de 2025, Estêvão tem mostrado porque foi vendido ao Chelsea em uma negociação de 61,5 milhões de euros. Nas duas primeiras partidas da equipe, foi eleito o melhor em campo. Contra o Porto, teve participação direta no segundo gol, iniciando a jogada que terminou com Flaco López balançando a rede.

Do lado do Inter Miami, Messi tem sido o motor criativo e técnico do time. No empate sem gols diante do Al Ahly, mesmo sob forte marcação, quase decidiu o jogo nos minutos finais com uma finalização perigosa. Contra o Porto, assumiu o protagonismo e marcou o gol decisivo na vitória por 2 a 1.

— Ele é quem nos puxa para competir. Seu nível, sua vontade de superar a adversidade — afirmou o técnico Javier Mascherano, do Inter Miami, após a vitória sobre o time português.

Os números individuais de Messi e Estêvão no torneio refletem a diferença de perfis. Enquanto o argentino lidera em gol, finalizações e duelos ganhos, o jovem palmeirense tem se destacado por sua movimentação e participação direta nas jogadas ofensivas da equipe. Na temporada, Messi leva vantagem em praticamente todos os quesitos ofensivos, mas Estêvão mostra consistência, com boa média de dribles, finalizações e assistências.

Na última rodada do Grupo A, as duas equipes chegam empatadas com quatro pontos, mas o Palmeiras lidera por ter melhor saldo de gols. Um empate entre os times colocará ambos nas oitavas de final, garantindo que Messi continue sua caminhada no torneio e que Estêvão, antes de partir para a Inglaterra, siga escrevendo capítulos importantes da própria história no futebol mundial.