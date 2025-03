Ríos cria dilema na escalação do Palmeiras após jogos das Eliminatórias

Titular do Palmeiras, Richard Ríos atuou os 90 minutos no empate entre Colômbia e Paraguai, na última terça-feira (25), pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, e virou dúvida na escalação do Verdão para a decisão do Paulistão.

continua após a publicidade

+ Atitude de técnico do Uruguai ajuda o Palmeiras antes da final do Paulistão

Ao todo, o meio-campista permaneceu em campo por 180 minutos nesta Data Fifa e terá pouco menos de 48 horas de recuperação antes da partida contra o Corinthians, na Neo Química Arena. Para acelerar o processo, a diretoria do Palmeiras enviou um membro do departamento médico a Barranquilla para auxiliar na recuperação do atleta.

A tendência é que Ríos esteja 100% recuperado e à disposição da comissão técnica para começar como titular. Maurício, por sua vez, retornou aos treinamentos após se recuperar de cirurgia no ombro e aparece como opção para Abel, mas deve iniciar o duelo no banco de reservas.

continua após a publicidade

O restante do time, por sua vez, deve ser o mesmo que iniciou a derrota por 1 a 0 no Allianz Parque. Assim, Murilo e Micael formam a dupla de zaga, com Mayke e Piquerez nas laterais. Já o ataque deve ter Vitor Roque e Facundo Torres, contratados na última janela de transferências, além de Estêvão, que não entrou em campo pela Seleção Brasileira.

Richard Ríos, meio-campista do Palmeiras, no duelo entre Brasil e Colômbia, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo (foto: EVARISTO SA / AFP)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Provável escalação do Palmeiras

Portanto, a provável escalação do Palmeiras para a partida contra o Corinthians tem: Weverton; Mayke, Micael, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos (Maurício) e Raphael Veiga; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

continua após a publicidade

As equipes se enfrentam na próxima quinta-feira (27), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da decisão do Paulistão. Após perder por 1 a 0 na ida, o time comandado por Abel Ferreira precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar o tetracampeonato estadual.