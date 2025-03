Atitude de técnico do Uruguai ajuda o Palmeiras antes da final do Paulistão

As decisões de Marcelo Bielsa, técnico do uruguai, nesta Data Fifa afetam de forma positiva a preparação do Palmeiras para o segundo jogo contra o Corinthians, na Neo Química Arena, válido pela decisão do Paulistão.

Dos três atletas convocados pela comissão técnica uruguaia para as Eliminatórias Sul-Americanas, apenas Piquerez recebeu minutos em campo. O lateral-esquerdo, que começou no banco, entrou aos 15 minutos do segundo tempo no empate sem gols contra a Bolívia, fora de casa.

Emiliano Martínez e Facundo Torres, por outro lado, participaram dos treinamentos com a Celeste nos últimos dias, mas não foram utilizados pelo técnico nos jogos contra Argentina e Bolívia, respectivamente.

O atacante, inclusive, sequer foi relacionado para o banco de reservas em ambas as partidas, por decisão técnica. Com isso, desconsiderando os outros três atletas convocados (Estêvão, Weverton e Richard Ríos), os jogadores do Verdão somaram apenas 30 minutos em campo durante a Data Fifa.

Piquerez, do Palmeiras, foi o único jogador convocado pelo Uruguai a entrar em campo nesta Data Fifa, mas deve iniciar a final do Paulistão como titular (Photo: Marcello Zambrana/AGIF (via AP)

Comissão do Palmeiras não terá problemas com convocados uruguaios

Titulares do Palmeiras, os três convocados da seleção uruguaia não tiveram desgaste físico nesta Data Fifa e retornam ao Brasil preparados para a decisão contra o Corinthians, que vale o inédito tetracampeonato estadual.

Para contar com o trio o quanto antes, o Palmeiras realizou preparação especial e fretou um avião para buscá-los na Bolívia, além de enviar um membro do departamento médico para auxiliar na recuperação dos atletas.

A tendência é que eles participem normalmente da última atividade, na Academia de Futebol, marcada para a tarde desta quarta-feira e iniciem como titulares em Itaquera.