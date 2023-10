O volante Richard Rios assumiu tornou-se titular do Palmeiras após a lesão de Gabriel Menino, mas não se sente dono da posição. Para seguir atuando, o colombiano sabe que tem apenas uma opção: cumprir as orientações do técnico Abel Ferreira. E uma dessas orientações foi revelada pelo próprio volante depois da vitória do Verdão sobre o Bahia.