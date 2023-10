O Palmeiras venceu o Bahia por 1 a 0 no Allianz Parque, em jogo válido pela 30ª rodada do Brasileirão. O gol do Verdão foi marcado ainda no primeiro tempo por Raphael Veiga, que se tornou o quinto maior artilheiro do clube na história do Brasileirão. Apesar da vitória, o time de Abel Ferreira teve bastante dificuldade para criar, já que o adversário estava bem posicionado na defesa.