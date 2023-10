O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, fala em entrevista coletiva após a vitória sobre o Bahia por 1 a 0, em jogo válido pela 30ª rodada do Brasileirão. O gol do Verdão foi marcado por Raphael Veiga, que ultrapassou Edmundo no ranking de maiores artilheiros do clube na história do Brasileirão. Agora, o camisa 23 ocupa a 5ª posição da lista com 35 gols. Com este resultado, o Alviverde subiu mais uma posição na tabela de classificação e assumiu a vice-liderança do campeonato. Veja a entrevista de Abel Ferreira no player acima!