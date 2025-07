O Allianz Parque, que antes parecia ser um "facilitador" de pontos do Palmeiras, agora tem um sinal de alerta ligado. Isso porque o time de Abel Ferreira não vem tendo um bom desempenho diante de sua torcida neste Campeonato Brasileiro e precisa melhorar o rendimento, que atualmente é de apenas 16,7%. Neste domingo (20), às 17h30, contra o Atlético-MG, o Verdão busca recuperar sua força em casa.

Até o momento, foram quatro partidas do Verdão no Allianz Parque, com duas derrotas e dois empates, além de apenas um gol marcado e quatro sofridos no local. A situação incomoda, é claro, o treinador português, que falou sobre o assunto após o empate com o Mirassol no meio da semana.

- Precisamos voltar a ser aquela equipe muito forte em casa, que não deixa o adversário respirar, não só no aspecto ofensivo, na criatividade e no desempenho individual da nossa equipe, mas sobretudo, e também naquilo que tem que fazer para entrar forte, entrar pressionando, e não estamos conseguindo - desabafou Abel Ferreira.

O Alviverde tem duas vitórias como mandante nesta edição do Brasileirão, no entanto, ambas conquistas na Arena Barueri, considerada a "segunda casa" do time quando o Allianz Parque está impossibilitado de receber jogos em razão de shows. As vitórias, inclusive, foram nos clássicos contra Corinthians e São Paulo.

- Vamos melhorar, tenho certeza. Vamos ajudar os nossos jogadores, vamos analisar e fazer aquilo que eu sempre prometi desde que cheguei aqui ao Palmeiras, que é trabalhar com qualidade e arranjar soluções para o Palmeiras, pelo menos em casa, que aquilo que está faltando, volte a ser mais efetivo e conseguir levar mais pontos. É nosso calcanhar de Aquiles, em casa estamos perdendo muitos pontos e isso não pode acontecer - completou o técnico.

Neste duelo, vários ex-palmeirenses poderão estar em campo, como Rony, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa, Caio Paulista e Victor Hugo. O atacante Dudu, no entanto, foi punido pelo STJD com seis jogos de suspensão e não poderá defender seu atual clube.

Atualmente, o time paulista, que tem dois jogos atrasados na competição, ocupa a quinta posição na tabela de classificação, com 23 pontos, e busca a primeira vitória em casa no Nacional para entrar no G4.

Números do Palmeiras no Allianz no Brasileirão

Palmeiras 0 x 0 Botafogo - 1ª rodada Palmeiras 0 x 1 Bahia - 6ª rodada Palmeiras 0 x 2 Flamengo - 10ª rodada Palmeiras 1 x 1 Mirassol - 14ª rodada