LIMA (PER) - O Palmeiras vai em busca do tetracampeonato e entrará em campo contra um velho conhecido: o Flamengo. Enquanto para o clube alviverde o objetivo é repetir o feito de 2021, quando derrotou o Rubro-Negro na final, para o atacante Vitor Roque - principal aposta na temporada - a partida tem um gosto de revanche.

O 'Tigrinho' tem o Flamengo 'engasgado' devido à final da Libertadores de 2022. À época, o atacante defendida o Athletico-PR e, mesmo aos 17 anos, era referência ofensiva da equipe paranaense. No entanto, o Rubro-Negro - comandado por Dorival Jr. - levou a melhor e estragou o "sonho de família" de Vitor Roque.

Poucos dias antes da decisão em Guayaquil, o atacante concedeu uma entrevista exclusiva ao jornal "Mundo Deportivo", da Espanha. Ele tinha acertado sua transferência ao Barcelona quando completasse 18 anos e, por isso, estava no radar das mídias espanholas.

Em um trecho, Vitor Roque destacou o momento mágico que vivia pelo Athletico-PR e como a vitória na Libertadores seria um presente que daria à família logo na sua primeira competição internacional na carreira. No entanto, o atacante teve uma atuação apagada na decisão e foi substituído aos 20 minutos do 2° tempo. Do banco, ele viu Gabigol marcar o único gol do jogo e dar ao Flamengo o título de tricampeão da América.

Anos depois, Vitor Roque tem a chance de dar ao Palmeiras o tetracampeonato além do presente à família. O 'Tigrinho' vive um momento especial pelo clube alviverde: são 20 gols marcados e cinco assistências neste ano.

Além de todas as questões citadas, a Libertadores ainda pode render a Vitor Roque mais um presente: um empurrão para a Copa do Mundo. O atacante retornou à Seleção Brasileira com a chegada de Carlo Ancelotti e sonha com uma vaga no Mundial de 2026 - a Glória Eterna pode ser um diferencial.

Que horas é a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo?

Palmeiras e Flamengo disputam a final da Libertadores neste sábado (29). O jogo está marcado para às 18h (horário de Brasília), no Estádio Monumental "U", em Lima (Peru), e terá transmissão ao vivo da Globo, ge tv, ESPN, Disney+ e Paramount+. ➡️Clique para assistir no Disney+

Todas as informações da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo no Lance!

Confira informações sobre a final da Libertadores

📆 Data e horário: sábado, 29 de novembro, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Monumental "U", em Lima (Peru)

👁️ Onde assistir: Globo, ge tv, ESPN, Disney+ e Paramount+

🟨 Arbitragem: Dario Herrera (árbitro); Cristian Gonzalo Navarro e José Miguel Savorani (assistentes); Maximiliano Nicolás Ramírez (quarto árbitro)

📺 VAR: Héctor Alberto Paletta