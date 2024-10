Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/10/2024 - 12:48 • São Paulo (SP)

Destaque das categorias de base, Fred Stradiotto assinou seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras. O vínculo do zagueiro com o clube paulista é válido até 2027 e prevê uma multa de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 600 milhões) para equipes do exterior.

- Foi um acontecimento memorável e muito gratificante assinar com esse clube enorme e promissor. Muito amor, dedicação, trabalho, comprometimento e perseverança me fizeram vivenciar essa realização - afirmou o jogador.

Aos 16 anos, Fred possui 1,9m de altura e atua pela equipe sub-17 do Verdão. No Palmeiras desde os oito anos de idade, o atleta iniciou sua trajetória como meio-campista, mas acabou deslocado para o sistema defensivo em razão de sua estatura.

- É bom jogar também em outras posições. Zagueiro é uma posição que estou atuando agora, mas se precisar atuar em outras posições também estou à disposição - completou.

Destaque das categorias de base do Palmeiras, Fred Stradiotto assinou seu primeiro contrato profissional (Foto: Reprodução)

Campeão paulista em 2023 pelo time sub-15, Fred Stradiotto foi chamado pelo técnic Abel Ferreira e participou de alguns treinamentos com o elenco profissional nesta temporada. No ano, ele disputou 17 partidas pela categoria sub-17 do Palmeiras e contribuiu com um gol.