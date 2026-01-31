Palmeiras soma cinco saídas com Veiga e apenas uma contratação na janela

Raphael Veiga acertou transferência por empréstimo ao América, do México, na última sexta-feira (30), e ampliou a lista de saídas do Palmeiras nesta janela de transferências, que já conta com outros quatro nomes.

O meio-campista, artilheiro do clube no século com 109 gols, compareceu ao Centro de Treinamento na sexta-feira para se despedir dos companheiros e foi liberado das atividades para finalizar a burocracia antes de viajar e se apresentar ao novo clube.

O volante Aníbal Moreno foi o primeiro a deixar o clube, ainda em dezembro. O argentino, que terminou a última temporada como reserva da equipe de Abel Ferreira, acertou com o River Plate em uma transação de 7 milhões de dólares.

Posteriormente, o Palmeiras acertou o empréstimo de Micael para o Inter Miami e a venda em definitivo do atacante Facundo Torres para o Austin FC, ambos clubes dos Estados Unidos. Além disso, liberou Weverton sem custos, atualmente no Grêmio.

Ao todo, foram cinco saídas, além de jogadores emprestados, como o lateral-direito Gilberto, cria das categorias de base, e apenas uma chegada. Marlon Freitas foi a única contratação realizada pelo Palmeiras nesta janela, ao custo de cerca de R$ 32 milhões.

Vale lembrar que o Palmeiras tem até 3 de março, data de encerramento da janela de transferências, para acertar novas contratações. As prioridades do clube seguem sendo um zagueiro para formar dupla com Gustavo Gómez, um primeiro volante e um meio-campista para suprir a lacuna deixada por Raphael Veiga.

Raphael Veiga se despediu do Palmeiras na última sexta-feira (30) (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Saídas e chegadas do Palmeiras na janela de transferências

Saídas

Aníbal Moreno (River Plate)

Micael (empréstimo / Inter Miami)

Facundo Torres (Austin FC)

Raphael Veiga (empréstimo / América)

Weverton (Grêmio)

Chegadas

Marlon Freitas (Botafogo)

