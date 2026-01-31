Palmeiras soma cinco saídas com Veiga e apenas uma contratação na janela
Clube faz limpa no elenco e agora busca reforços 'prontos' para contribuir a curto prazo
Raphael Veiga acertou transferência por empréstimo ao América, do México, na última sexta-feira (30), e ampliou a lista de saídas do Palmeiras nesta janela de transferências, que já conta com outros quatro nomes.
O meio-campista, artilheiro do clube no século com 109 gols, compareceu ao Centro de Treinamento na sexta-feira para se despedir dos companheiros e foi liberado das atividades para finalizar a burocracia antes de viajar e se apresentar ao novo clube.
O volante Aníbal Moreno foi o primeiro a deixar o clube, ainda em dezembro. O argentino, que terminou a última temporada como reserva da equipe de Abel Ferreira, acertou com o River Plate em uma transação de 7 milhões de dólares.
Posteriormente, o Palmeiras acertou o empréstimo de Micael para o Inter Miami e a venda em definitivo do atacante Facundo Torres para o Austin FC, ambos clubes dos Estados Unidos. Além disso, liberou Weverton sem custos, atualmente no Grêmio.
Ao todo, foram cinco saídas, além de jogadores emprestados, como o lateral-direito Gilberto, cria das categorias de base, e apenas uma chegada. Marlon Freitas foi a única contratação realizada pelo Palmeiras nesta janela, ao custo de cerca de R$ 32 milhões.
Vale lembrar que o Palmeiras tem até 3 de março, data de encerramento da janela de transferências, para acertar novas contratações. As prioridades do clube seguem sendo um zagueiro para formar dupla com Gustavo Gómez, um primeiro volante e um meio-campista para suprir a lacuna deixada por Raphael Veiga.
Saídas e chegadas do Palmeiras na janela de transferências
Saídas
- Aníbal Moreno (River Plate)
- Micael (empréstimo / Inter Miami)
- Facundo Torres (Austin FC)
- Raphael Veiga (empréstimo / América)
- Weverton (Grêmio)
Chegadas
- Marlon Freitas (Botafogo)
