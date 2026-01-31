Palmeiras sofre com quatro desfalques na luta por classificação antecipada no Paulistão
Os meio-campistas Lucas Evangelista, Felipe Anderson e Figueiredo, além do atacante Paulinho, desfalcarão a equipe no duelo contra o Botafogo-SP
O Palmeiras terá, ao menos, quatro desfalques para a partida contra o Botafogo-SP, pela sexta rodada do Paulistão, no próximo domingo (1°).
Lucas Evangelista, em processo de transição física, participou de parte das atividades com o restante do grupo no último sábado (30), mas ainda com restrições, e será ausência na próxima partida. O meio-campista Figueiredo segue em reta final de recuperação após grave lesão no joelho.
Felipe Anderson, que não atuou na estreia do Palmeiras no Brasileirão diante do Atlético-MG, continua se recuperando de incômodo no joelho. Paulinho, por sua vez, que passou por cirurgia na perna direita em meados de 2025, permanece sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance.
O Palmeiras soma 12 pontos em cinco rodadas, com quatro vitórias e uma derrota, e pode garantir a classificação para o mata-mata do torneio estadual em caso de novo triunfo, desde que haja uma combinação favorável de resultados na rodada.
Palmeiras e Botafogo se enfrentam neste domingo a partir das 20h30 (de Brasília), na Arena NicNet, em Ribeirão Preto.
Palmeiras se despede de Raphael Veiga
A caminho do América, do México, Raphael Veiga esteve na Academia de Futebol na última sexta-feira (30) para se despedir dos companheiros. O meia foi liberado pela diretoria das atividades e finaliza os trâmites finais antes de se apresentar ao novo clube.
Com a saída de Veiga, o Palmeiras chega a cinco baixas nesta janela de transferências. Além do camisa 23, deixaram o clube o goleiro Weverton, o zagueiro Micael, o volante Aníbal Moreno e o atacante Facundo Torres.
