O Palmeiras terá, ao menos, quatro desfalques para a partida contra o Botafogo-SP, pela sexta rodada do Paulistão, no próximo domingo (1°).

+ Palmeiras tem novidade no DM em preparação para enfrentar o Botafogo-SP

Lucas Evangelista, em processo de transição física, participou de parte das atividades com o restante do grupo no último sábado (30), mas ainda com restrições, e será ausência na próxima partida. O meio-campista Figueiredo segue em reta final de recuperação após grave lesão no joelho.

continua após a publicidade

Felipe Anderson, que não atuou na estreia do Palmeiras no Brasileirão diante do Atlético-MG, continua se recuperando de incômodo no joelho. Paulinho, por sua vez, que passou por cirurgia na perna direita em meados de 2025, permanece sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance.

O Palmeiras soma 12 pontos em cinco rodadas, com quatro vitórias e uma derrota, e pode garantir a classificação para o mata-mata do torneio estadual em caso de novo triunfo, desde que haja uma combinação favorável de resultados na rodada.

continua após a publicidade

Palmeiras e Botafogo se enfrentam neste domingo a partir das 20h30 (de Brasília), na Arena NicNet, em Ribeirão Preto.

Vitor Roque durante treinamento do Palmeiras antes de duelo contra o Botafogo-SP, pelo Paulistão (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

Palmeiras se despede de Raphael Veiga

A caminho do América, do México, Raphael Veiga esteve na Academia de Futebol na última sexta-feira (30) para se despedir dos companheiros. O meia foi liberado pela diretoria das atividades e finaliza os trâmites finais antes de se apresentar ao novo clube.

Com a saída de Veiga, o Palmeiras chega a cinco baixas nesta janela de transferências. Além do camisa 23, deixaram o clube o goleiro Weverton, o zagueiro Micael, o volante Aníbal Moreno e o atacante Facundo Torres.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

🤑 Aposte na vitória do Palmeiras de Veiga! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.