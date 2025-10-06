Bruno Fuchs revela conversa com dupla em substituição do Palmeiras antes da virada no clássico
Time de Abel Ferreira perdia por dois gols e conseguiu garantir a vitória no Morumbis
- Matéria
- Mais Notícias
O zagueiro Bruno Fuchs tem sido um dos destaques positivos do Palmeiras nesta reta final de temporada. O beque não tem status de titular, mas quando precisa entrar, desempenha um papel fundamental para manter a defesa de Abel Ferreira sólida. Contra o São Paulo, no domingo (5), no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro, não foi diferente.
Palmeiras se reapresenta com desfalques, e atacante tem edema na coxa
Palmeiras
Palmeiras tem sete baixas confirmadas contra o Juventude pelo Brasileirão; veja lista
Palmeiras
Autor de duas assistências, Mauricio revela ‘segredo’ para virada do Palmeiras no clássico
Palmeiras
➡️ Palmeiras se reapresenta com desfalques, e atacante tem edema na coxa
Bruno Fuchs substituiu Murilo no retorno do intervalo. O camisa 3 do Verdão comentou sobre a força mental da equipe que, mesmo atrás do placar em um clássico, é capaz de buscar o resultado. Segundo o zagueiro, o objetivo da equipe é muito claro, o que faz com que todos acreditem no resultado positivo.
- Quando entramos eu, o Mauricio e o Allan, conversamos ali e falamos: ‘vamos embora que vai dar, a gente vai conseguir virar esse jogo’. E foi o que fizemos, conquistamos os três pontos, os três gols, uma virada muito importante até para o emocional também. Muito feliz com a vitória, com os três pontos e com a liderança da competição - revelou Bruno Fuchs, que soma 30 partidas pelo clube paulista.
Contratado no início da temporada, Fuchs vem sendo elogiado por Abel Ferreira tanto pela parte defensiva quanto pela saída de bola. Segundo o jogador, a comissão técnica dá a ele confiança para desempenhar sua função da melhor forma possível dentro de campo.
➡️ Palmeiras tem sete baixas confirmadas contra o Juventude pelo Brasileirão; veja lista
- Eles conhecem as minhas características e eu tenho conseguido ajudar dentro do possível quando estou jogando. Mas, obviamente, é a força do grupo. Se eu conseguir achar um passe que quebre alguma linha e dê sequência, é também a qualidade dos companheiros que vai fazer com que o trabalho surja e apareça um pouco mais - finalizou o zagueiro.
Com o triunfo no Choque-Rei, o Palmeiras assumiu a liderança do Brasileirão com 55 pontos, mesma pontuação do Flamengo, mas à frente pelo critério de desempate. No próximo sábado (11), o confronto será com o Juventude, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em jogo atrasado da competição nacional, e o time terá a chance de abrir vantagem na ponta.
➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
- Matéria
- Mais Notícias