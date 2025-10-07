A virada sobre o São Paulo no último domingo (5) por 3 a 2, no Morumbis, mostrou, mais uma vez, a força do Palmeiras de Abel Ferreira seja contra o adversário que for. Prova disso é que a equipe paulista é a que mais reverteu resultados negativos durante uma partida entre os times da Série A do Campeonato Brasileiro. Até aqui foram sete.

Das sete viradas nesta temporada, duas delas foram pelo Estadual, quatro pelo Brasileirão e uma pela Libertadores, esta a mais importante, já que garantiu a classificação do time alviverde para a semifinal do torneio continental. Apesar da vitória contra o River Plate na Argentina por 2 a 0, no Allianz Parque o time saiu atrás do marcados logo no início, mas mostrou poder de reação em busca da quarta taça. (Confira, abaixo, a lista completa dos jogos)

A última virada e mais polêmica foi justamente a do clássico, já que a partida foi marcada por possíveis erros de arbitragem. Do lado são-paulinho e que mais gerou revolta, um possível pênalti de Allan em Tapia, que o juiz entendeu como lance normal quando o jogo ainda estava 2 a 0 para os donos da casa. Além disso, os tricolores entenderam que um lance mais duro de Andreas Pereira em Marcos Antônio era para expulsão.

Do lado alviverde, a não expulsão de Bobadilla, que já tinha cartão, no início do segundo tempo. Além disso, uma cotovelada de Alan Franco em Ramón Sosa não foi vista pela arbitragem. Os dois times se manifestaram contra os erros após a partida.

Confira as viradas do Palmeiras em 2025:

SAN 1x2 PAL (Paulista)

(Paulista) PAL 3x1 BOT-SP (Paulista)

3x1 BOT-SP (Paulista) RBB 1x2 PAL (Brasileirão)

(Brasileirão) FLU 1x2 PAL (Brasileirão)

(Brasileirão) PAL 2x1 CEA(Brasileirão)

2x1 CEA(Brasileirão) PAL 3x1 RIV-ARG (Libertadores)

3x1 RIV-ARG (Libertadores) SAO 2x3 PAL (Brasileirão)

Com o triunfo no Choque-Rei, o Palmeiras assumiu a liderança do Brasileirão com 55 pontos, mesma pontuação do Flamengo, mas à frente pelo critério de desempate do campeonato.

