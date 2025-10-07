Com seis baixas no ataque, Abel precisará se reinventar para escalar Palmeiras contra o Juventude

O momento do Palmeiras é de ascensão nesta reta final de temporada, mas também de ligar o alerta. Isso porque o time paulista assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro nesta rodada e pode abrir vantagem na ponta da tabela na partida de sábado (11), contra o Juventude, no Allianz Parque, pela 12ª rodada da competição. Para isso, no entanto, o técnico Abel Ferreira precisará se reinventar para mexer na escalação a fim de suprir as seis ausências que terá no ataque.

A começar pelo departamento médico, a comissão técnica tem dois desfalques: o primeiro é Paulinho e não é novidade. O segundo é Ramón Sosa, autor do gol que garantiu a vitória palmeirense no Choque-Rei. O paraguaio tem um edema na coxa esquerda, foi cortado da Seleção Paraguaia nesta Data Fifa por este motivo e não deve estar à disposição no final de semana.

As outras quatro baixas ficam por conta de Vitor Roque, advertido pelo terceiro cartão amarelo e que cumprirá suspensão automática, além de Flaco López, convocado pela Argentina, e Facundo Torres, que reforçará o Uruguai nos próximos dois amistosos. Por fim, o garoto Luighi, que poderia ser uma opção, mas está com a Seleção Brasileira Sub-20 disputando a Copa do Mundo da categoria, no Chile.

Com a série de baixas para esta rodada, resta apenas um atacantes de ofício: Bruno Rodrigues, que vem entrado eventualmente nas partidas em razão as lesões graves que sofreu nos dois joelhos, e portanto, não deve estar à disposição para atuar durante os 90 minutos.

Em contrapartida, Abel Ferreira tem alguns jogadores que podem atuar mais avançados, a depender do esquema tático escolhido, é claro. São eles: Felipe Anderson, Mauricio, Allan, Andreas Pereira e Raphael Veiga. Mas vale lembrar que além dos atacantes, o Palmeiras ainda tem outras baixas confirmadas em razão da Data Fifa, como Emiliano Martínez, Aníbal Moreno e Gustavo Gómez, o que fará com que o treinador seja obrigado a mudar quase que todo o time.

O elenco treinará durante toda esta semana e será avaliado pela comissão técnica, que só deve definir o time que vai a campo mais perto da partida. Com o triunfo contra o São Paulo, o Palmeiras assumiu a liderança do Brasileirão com 55 pontos, mesma pontuação do Flamengo, mas à frente pelo critério de desempate do campeonato.

