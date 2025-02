Palmeiras aponta invasão em pênalti e vai à FPF após decisão de Claus

O Palmeiras acionará a Federação Paulista de Futebol (FPF) para questionar a decisão da equipe de arbitragem, liderada por Raphael Claus, após o empate por 1 a 1 com o Corinthians no Allianz Parque, pela fase de grupos do Campeonato Paulista.

+ Abel critica decisão da arbitragem e defende Estêvão após empate do Palmeiras

Para a comissão técnica do Verdão, a cobrança de pênalti desperdiçada por Estêvão nos acréscimos do segundo tempo deveria ter sido repetida devido à invasão do zagueiro adversário, que afastou a bola após a defesa de Hugo Souza.

A equipe responsável pelo VAR chegou a revisar o lance, mas optou por dar sequência à partida. A informação foi divulgada inicialmente pelo "Uol" e confirmada pelo Lance!.

– As imagens são claras. Para quem tem obrigação e dever de olhar para as câmeras, esta não é minha função. Se viram a mesma televisão, se calhar era outra, na que eu vi. Se calhar, viram por outra televisão. Porque às vezes eu fico até com medo de estar vendo uma coisa e os outros estarem vendo outra televisão – explicou Abel em entrevista.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 12 pontos em sete rodadas e saltou para a segunda colocação do grupo D, quatro atrás do líder São Bernardo. No próximo domingo (9), o Verdão volta a campo contra o Água Santa, às 18h30 (de Brasília), em Brasília.

Estêvão lamenta pênalti perdido na partida entre Palmeiras e Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Estêvão segue sem marcar em clássicos

Principal destaque do Palmeiras, Estêvão desperdiçou um pênalti nos minutos finais e segue sem marcar em clássicos pelo time profissional. Ao todo, ele disputou sete partidas e tem apenas uma participação em gol: uma assistência para Flaco López no jogo contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.

Ao todo, são três partidas contra o Corinthians, duas contra o Santos e outras duas diante do Tricolor.