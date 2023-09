No entanto, a empresa acabou sendo multada pela Receita Federal, que vetou a modalidade da parceria. Com isso, o Alviverde passou a assumir o prejuízo em caso de não recuperar todo o valor do investimento inicial. Para isso, teria dois anos a partir da saída do atleta para devolver o dinheiro à patrocinadora, que impôs juros amigáveis para o pagamento.