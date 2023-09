Em contato com o Lance!, Pastorello disse que Gallo "provavelmente entendeu mal" a situação. O diretor alvinegro contou, em entrevista à reportagem, que o argentino de 32 anos trocou de agente durante as negociações com o Santos, e o empresário italiano tomou as medidas cabíveis. De acordo com o coordenador do Peixe, Pereyra poderia sofrer punição esportiva da entidade máxima do futebol e ficar três anos sem jogar.