Promessa da base do Palmeiras sofre lesão no joelho e passa por cirurgia

Recém-promovido ao elenco profissional do Palmeiras, Figueiredo sofreu lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito durante partida da Libertadores Sub-20 e foi submetido a cirurgia.

O procedimento aconteceu na manhã desta sexta-feira (28), em hospital na capital paulista, e o atleta iniciará o processo de recuperação na próxima semana com membros do Núcleo de Saúde e Performance (NSP) do clube.

Destaque nas categorias de base, Figueiredo chamou a atenção da comissão técnica liderada por Abel Ferreira e foi integrado aos treinamentos do profissional no início do ano, intercalando com os compromissos do Sub-20, que, entre outras competições, foi vice-campeão da Libertadores após ser derrotado pelo Flamengo nos pênaltis.

— Acreditamos nos jogadores que temos, o Luighi também já jogou conosco. Tem o Thalys, que vem fazendo uma época fantástica. Nós (comissão técnica) já sabemos quem vai da equipe B para a equipe A: contamos com Thalys, Luighi, Figueiredo e Benedetti. (...) Não vamos buscar jogadores que não tenham qualidade. Queremos jogadores com qualidade, que venham a acrescentar — afirmou Abel Ferreira ainda em 2024.

Figueiredo sofre terceira lesão no joelho pelo Palmeiras

A lesão na Libertadores Sub-20 é a terceira sofrida por Figueiredo no joelho. Anteriormente, o meia rompeu o ligamento cruzado anterior em setembro de 2022 e precisou ser submetido a cirurgia.

Um ano depois, em outubro de 2023, passou por outro procedimento para reparar nova lesão, dessa vez no joelho esquerdo, sofrida no Brasileirão Sub-17.

O Palmeiras não divulga prazo de recuperação dos lesionados, mas a tendência é que Figueiredo permaneça fora de combate pelo restante da temporada.