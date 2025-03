Abel Ferreira aponta motivo para vice do Palmeiras no Paulistão

Em rápida entrevista coletiva, Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, respondeu apenas quatro perguntas e foi direto ao comentar o vice-campeonato paulista. Para o treinador português, o Alviverde perdeu o título ainda no Allianz Parque, ao ser derrotado por 1 a 0 no jogo de ida.

continua após a publicidade

+ Veiga abre o jogo sobre futuro no Palmeiras após perder pênalti na final do Paulistão

– Para quem como alguns dizem que iríamos estar há um mês a ver essa final em casa, viemos disputar. Na minha opinião, perdemos essa final em casa. Em função dos 90 minutos de lá e de cá, perdemos a eliminatória em casa. Aqui foi o que foi, parabéns ao Corinthians também – explicou o treinador em entrevista.

Expulso no segundo tempo, Abel Ferreira demorou a chegar à sala de coletivas após receber a medalha no gramado. Na entrevista, o treinador voltou a exaltar a resiliência do elenco alviverde, que chegou à decisão mesmo após depender de uma combinação de resultados na fase de grupos.

continua após a publicidade

– Está acontecendo que estamos disputando uma final, certo? Mais uma final, certo? O que estava acontecendo é que os rivais estão a se reforçar e não vamos ganhar sempre. Infelizmente hoje não fomos tão felizes como poderíamos ter sido mas o futebol é isso – completou.

– Faltou fazer mais gols do que nosso adversário – lamentou antes de levantar e deixar a sala de coletiva após o empate em 0 a 0.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante partida do Campeonato Paulista (foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Próximo compromisso do Palmeiras

O Palmeiras volta as atenções para a estreia do Campeonato Brasileiro após o vice-campeonato do Paulistão. No próximo domigo (30), a equipe comandada por Abel Ferreira recebe o Botafogo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela primeira rodada da competição.