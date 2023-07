O Palmeiras pode receber uma grana nos próximos dias envolvendo um ex-Cria da Academia. Trata-se do zagueiro Pedrão, que defende o Portimonense-POR desde 2021. O defensor de 26 anos é alvo do Besiktas-TUR nesta janela transferências, e o Verdão poderia lucrar 25% em cima do valor do negócio devido à participação que ainda tem nos direitos econômicos do defensor.