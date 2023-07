O Verdão foi acusado de "calote" por parte do presidente do River Plate-URU. Isso porque, segundo o mandatário, o Palmeiras não teria pago as parcelas da contratação de Piquerez, que chegou ao clube em 2021. No entanto, o Alviverde nega qualquer dívida com o clube uruguaio e afirma que todo o pagamento está em dia junto ao Peñarol-URU, que é quem recebe os valores. (Clique e leia a matéria completa)