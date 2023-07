Ainda, Luis Guilherme projetou o próximo duelo do Verdão, que acontece neste sábado (30) diante do América-MG, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), às 16h, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Cria da Academia chegou ao Palmeiras em 2017, conquistou títulos do Sub-11 ao Sub-20 e chegou, no sábado, ao seu 15º jogo pelo time profissional do clube.