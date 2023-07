Embora o Verdão não tenha especificado as questões médicas do elenco, pelas fotos divulgadas pelo clube foi possível notar que Dudu, mais uma vez, não participou dos trabalhos com o restante do grupo. Diante do Internacional e do Fortaleza, ele ficou fora de combate por conta de dores na panturrilha direita. Seu último jogo foi na eliminação para o São Paulo, na Copa do Brasil.