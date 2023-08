Segundo apurou a reportagem do Lance!, o Palmeiras chegou bem perto do desejo do Racing. Anteriormente, os argentinos queriam 10 milhões de dólares (R$ 47,3 milhões) livres de impostos, mas aceitavam uma composição dos mesmos 10 milhões, mas brutos, incluindo impostos e encargos. No entanto, o montante ainda estavam fora do orçamento palmeirense.